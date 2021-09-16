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Названы продукты, которые нельзя есть после 30 лет

Названы продукты, которые нельзя есть после 30 лет

Здоровье Ресурс Eat This, Not That поделился полезными советами. Эксперт по правильному питанию, обозреватель Дана Ли Смит опубликовала статью, в которой  перечислила продукты, которые не стоит употреблять людям, перешагнувшим через 30-летний рубеж.

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