Moscow Rock City в пабе O'Connell's 🇮🇪

Сегодня, 27 января Moscow Rock City приглашают всех любителей качественного рок-н-ролла на свой большой сольный концерт! В двух отделениях одна из самых авторитетнейших кавер-банд в столице сыграет 25 песен таких грандов жанра, как BILLY IDOL, WHITESNAKE, POISON, MÖTLEY CRÜE, SKID ROW, ALICE COOPER, BON JOVI, W.