По всей строгости «Альфы» // Экс-депутат Госдумы, вымогавший миллионы долларов у акционеров «Альфа-групп», осужден на 11 лет

К 11 годам колонии строгого режима приговорил в четверг Мещанский райсуд столицы экс-депутата Госдумы от КПРФ и бывшего акционера ростовского холдинга «Юнитайл» (один из крупнейших российских производителей керамической плитки) Леонида Маевского.