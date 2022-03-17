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По всей строгости «Альфы» // Экс-депутат Госдумы, вымогавший миллионы долларов у акционеров «Альфа-групп», осужден на 11 лет

По всей строгости «Альфы» // Экс-депутат Госдумы, вымогавший миллионы долларов у акционеров «Альфа-групп», осужден на 11 лет

К 11 годам колонии строгого режима приговорил в четверг Мещанский райсуд столицы экс-депутата Госдумы от КПРФ и бывшего акционера ростовского холдинга «Юнитайл» (один из крупнейших российских производителей керамической плитки) Леонида Маевского.

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