Все ведь знают, что курение — это очень вредно? От него может развиться рак, пострадает сосудистая система.
Коллекция заблуждений: 7 самых популярных мифов о курении, в которые вы до сих пор верите
Комментарии
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Александр Ляшенко
Все мы хранимы Богом, только сроки хранения у всех разные, отстаньте от курящих,сами разберутся.
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14 час.
Сергей
Не для опровержения статьи, с приведённой информацией согласен, просто факт: отец курил более 60-ти лет и умер совсем не от рака лёгких.
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14 час.
Виктор Белогорцев
у в старших классах развелось много курильщиков и в целях борьбы с вредной привычкой пригласили лектора, она интересно рассказывала о вреде курения, а после лекции все высыпали на улицу побегать по прыгать ну и в кустиках покурить, а в это время директриса школы и лекторша на школьном крылечке смалят папиросы, пацаны в кустиках сигареты😀😃😜🤪😝
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11 час.
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