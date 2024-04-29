Коллекция заблуждений: 7 самых популярных мифов о курении, в которые вы до сих пор верите

Не для опровержения статьи, с приведённой информацией согласен, просто факт: отец курил более 60-ти лет и умер совсем не от рака лёгких.

Виктор Белогорцев

у в старших классах развелось много курильщиков и в целях борьбы с вредной привычкой пригласили лектора, она интересно рассказывала о вреде курения, а после лекции все высыпали на улицу побегать по прыгать ну и в кустиках покурить, а в это время директриса школы и лекторша на школьном крылечке смалят папиросы, пацаны в кустиках сигареты😀😃😜🤪😝