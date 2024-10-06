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Неожиданные открытия: В детском корме для квадроберов обнаружены «возбуждающие» добавки!

Неожиданные открытия: В детском корме для квадроберов обнаружены «возбуждающие» добавки!

Неожиданные открытия: В детском корме для квадроберов обнаружены «возбуждающие» добавки! Ирэн ОрлонскаяНа маркетплейсах появился новый корм для детей-квадроберов, который вызвал серьезные опасения у специалистов.

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