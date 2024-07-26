«Продолжение истории, новые бойцы и большие сюрпризы» — Эд Бун рассказал, чт...

«Продолжение истории, новые бойцы и большие сюрпризы» — Эд Бун рассказал, что ждет Mortal Kombat 1 в будущемТворческий руководитель NetherRealm Studios Эд Бун (Ed Boon) на своей страничке в X (Twitter) сообщил, что ждет Mortal Kombat 1 в будущем и какие нововведения представят в рамках мероприятия San Diego Comic-Con International (продлится до 28 июля).