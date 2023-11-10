Экс-главу Минздрава Иркутской области перевели из СИЗО под домашний арест

СУ СК России по Иркутской области В Иркутской области из СИЗО под домашний арест перевели бывшего министра здравоохранения региона Якова Сандакова, сообщили в Telegram-канале Следственного комитета России.
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