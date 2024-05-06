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Поздравляю с прекрасным праздником святой пасхи!

Поздравляю с прекрасным праздником святой пасхи!

Желаю добра, света и мира!Пусть ваши мысли и действия будут только с хорошим посылом и во благо!Пусть окружают вас только добрые и светлые люди!Пусть дом будет полной чашей, где живут любовь, спокойствие и забота!Здоровья вам и вашим близким! Пасха – это не только важный христианский праздник, но и время, когда традиции становятся особо значимыми.

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