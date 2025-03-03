📢Внимание всем! В федеральном МЧС показали, как в среду пройдёт всероссийская проверка работы систем экстренного оповещения населения.
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📢Внимание всем! В федеральном МЧС показали, как в среду пройдёт всероссийская проверка работы систем экстренного оповещения населения.