МЧС информирует россиян, самостоятельно покинувших территории, с которых осуществляется эвакуация

Гражданам, самостоятельно покинувшим территории, с которых осуществляются эвакуационные мероприятия, и не прошедшим регистрацию в администрации органа местного самоуправления или в ПВР своего субъекта РФ, по прибытии на территорию другого субъекта РФ необходимо обратиться по телефону «горячей линии» соответствующего главного управления МЧС России по субъекту РФ или в соответствующую администрацию органа местного самоуправления, или в исполнительный орган другого субъекта РФ, осуществляющий размещение граждан в ПВР.