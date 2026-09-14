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Смоленск 2.0

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В облцентре инвалид не смог попасть в аптеку и обратился в суд за компенсацией

В облцентре инвалид не смог попасть в аптеку и обратился в суд за компенсацией

Свой моральный вред он оценил в 100 000 рублей Инвалид отсудил компенсацию у аптеки за то, что не смог попасть внутрь.

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