Регионы бунтуют и освобождаются от мигрантов. А Москва отмалчивается..

Похоже на то. Ясно же, что завезенное сюда и легализованное средневековье будет голосовать за тех, на кого укажет диаспора.

Александр Лагуткин

Что-то мгновенно убрали статью о том, что ФСБ обнаружила схроны с оружием, принадлежащие эмигрантским диаспорам. Кто-то очень хочет замолчать эту опасную для России тему. Десять миллионов мигрантов, это очень мощная потенциальная сила, для развала России изнутри. А организаторы этой силы, те кто возглавит и направит, в нужный момент обязательно появятся. Россию извне не взять. Ждем попытки развалить изнутри. Да и пятая колонна достаточно сильна. Вся эта сволочь во власти со вторыми паспортами, счетами в банках врагов, у кого дети и недвижимость за границей.