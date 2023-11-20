А Москва отмалчивается. Наверное огромные деньги в этой мафии крутятся. А вот регионы бунтуют против мигрантского беспредела.
Регионы бунтуют и освобождаются от мигрантов. А Москва отмалчивается..
Комментарии
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Samarium
А скоро президентские выборы....это что, специально делается кем-то???
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15 час.
Александр Лагуткин
Похоже на то. Ясно же, что завезенное сюда и легализованное средневековье будет голосовать за тех, на кого укажет диаспора.
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15 час.
Александр Лагуткин
Что-то мгновенно убрали статью о том, что ФСБ обнаружила схроны с оружием, принадлежащие эмигрантским диаспорам. Кто-то очень хочет замолчать эту опасную для России тему. Десять миллионов мигрантов, это очень мощная потенциальная сила, для развала России изнутри. А организаторы этой силы, те кто возглавит и направит, в нужный момент обязательно появятся. Россию извне не взять. Ждем попытки развалить изнутри. Да и пятая колонна достаточно сильна. Вся эта сволочь во власти со вторыми паспортами, счетами в банках врагов, у кого дети и недвижимость за границей.
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13 час.
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