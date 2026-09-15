Лавров: Мы бы уже год жили без войны, если бы США не отошли от договорённостей

Боевые действия на Украине могли быть остановлены ещё около года назад. С таким заявлением выступил глава МИД РФ Сергей Лавров на посольском круглом столе, указав на ключевую причину затягивания конфликта — отказ Вашингтона от договорённостей, достигнутых в ходе российско-американского саммита в Анкоридже.