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Мировое обозрение

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Лавров: Мы бы уже год жили без войны, если бы США не отошли от договорённостей

Лавров: Мы бы уже год жили без войны, если бы США не отошли от договорённостей

Боевые действия на Украине могли быть остановлены ещё около года назад. С таким заявлением выступил глава МИД РФ Сергей Лавров на посольском круглом столе, указав на ключевую причину затягивания конфликта — отказ Вашингтона от договорённостей, достигнутых в ходе российско-американского саммита в Анкоридже.

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