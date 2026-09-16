НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

«Иделем акчарлагы» яшь язучылар бәйгесенә гаризаларны 30 сентябрьгә кадәр тапшырырга була

«Иделем акчарлагы» яшь язучылар бәйгесенә гаризаларны 30 сентябрьгә кадәр тапшырырга була

XXVI «Иделем акчарлагы» яшь язучылар бәйгесенә гаризаларны 30 сентябрьгә кадәр тапшырырга була. Бу хакта ТР Язучлар берлеге матбугат хезмәте хәбәр итә.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым