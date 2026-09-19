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Защитник «Крыльев Советов» Горшков: Не считаю, что проиграл конкуренцию в «Зените» Сантосу и Веге

Защитник «Крыльев Советов» Горшков: Не считаю, что проиграл конкуренцию в «Зените» Сантосу и Веге

Защитник «Крыльев Советов» Юрий Горшков, вернувшийся в команду из «Зенита», высказался о конкуренции в санкт-петербургском клубе.

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