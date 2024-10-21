Харрис раскритиковала Трампа из-за отказа повышать минимальную зарплату в США

Вице-президент и кандидат в президенты США от демократов Камала Харрис раскритиковала бывшего президента и кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа из-за отказа поддержать повышение минимальной заработной платы.
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