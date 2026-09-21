Смейся до слёз
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Смейся до слёз

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Небольшая проверка для мозга: 15 загадок

Небольшая проверка для мозга: 15 загадок

Перед тобой загадки, в которых не всё так просто, как кажется на первый взгляд. Где-то поможет внимательность, где-то — нестандартное мышление, а где-то ответ окажется совсем неожиданным.

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