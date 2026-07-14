В Ивановской области рассмотрят иск об обращении в доход РФ имущества экс-судьи

В Ивановский районный суд поступил иск о передаче в доход Российской Федерации объектов недвижимости, оформленных на бывшую судью арбитражного суда Ивановской области Анастасию Саландину и членов её семьи.
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