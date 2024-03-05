Британия сняла санкции с отказавшегося от гражданства российского миллиардераВеликобритания исключила из санкционного списка бизнесмена и основателя группы «Итера» Игоря Макарова, сообщается на сайте правительства королевства.
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