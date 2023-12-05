Венгрия хочет построить в Будапеште район в стиле Дубая

Правительство Венгрии заявило, что планирует построить новый центр в стиле Дубая вокруг частично заброшенного железнодорожного вокзала в Будапеште стоимостью примерно 6 миллиардов евро, используя в основном иностранные средства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии