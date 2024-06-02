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Зеленский пригласил премьера Сингапура принять участие в саммите в Швейцарии

Зеленский пригласил премьера Сингапура принять участие в саммите в Швейцарии

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с премьер-министром Сингапура Лоуренсом Вонгом пригласил его лично принять участие в конференции высокого уровня по Украине в Швейцарии, которая пройдет 15-16 июня.

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