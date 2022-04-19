В Партизанском районе Приморского края полицейские провели урок правовой грамотности для юнармейцев

В Приморском крае в рамках Всероссийской межведомственной операции МВД «Твой выбор» сотрудники межмуниципального отдела МВД России «Партизанский» провели урок правовой грамотности для юнармейского отряда «Молодая Гвардия» средней школы села Владимиро-Александровское и познакомили ребят с работой кинолога патрульно-постовой службы.
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