В Партизанском районе Приморского края полицейские провели урок правовой грамотности для юнармейцев

В Приморском крае в рамках Всероссийской межведомственной операции МВД «Твой выбор» сотрудники межмуниципального отдела МВД России «Партизанский» провели урок правовой грамотности для юнармейского отряда «Молодая Гвардия» средней школы села Владимиро-Александровское и познакомили ребят с работой кинолога патрульно-постовой службы.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх