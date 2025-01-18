Байден рассказал об отдыхе с Си Цзиньпином на Тибетском плато и путешествии на 17 000 миль

Американский президент Джо Байден во время своего выступления на конференции мэров в Вашингтоне заявил, что преодолел вместе с председателем КНР Си Цзиньпином в общей сложности более 27 тысяч километров и побывал с китайским лидером в Тибете.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии