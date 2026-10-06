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test mazurok

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🏛️ Музей святителя Луки откроют в Симферополе

🏛️ Музей святителя Луки откроют в Симферополе Клирик Свято-Владимирского собора Херсонесского монастыря иерей Антоний Камальдинов в эфире «Радио Крым» рассказал, что музей откроют к 150-летию со дня рождения святителя Луки.

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