🏛️ Музей святителя Луки откроют в Симферополе Клирик Свято-Владимирского собора Херсонесского монастыря иерей Антоний Камальдинов в эфире «Радио Крым» рассказал, что музей откроют к 150-летию со дня рождения святителя Луки.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым