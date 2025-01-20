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Освобожденные заложницы из Газы получили "памятные сувениры" от ХАМАС

Освобожденные заложницы из Газы получили "памятные сувениры" от ХАМАС

Первые трое из остающихся в плену 97 захваченных ХАМАС заложников были переданы Израилю 19 января.Три освобожденные по соглашению о перемирии между Израилем и ХАМАС заложницы были вчера, 19 января, доставлены в Израиль представителями "Красного креста".

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