Валерий Леонтьев объяснил, почему попрощался со сценой

Народный артист, певец Валерий Леонтьев раскрыл причину своего ухода со сцены. Валерий Леонтьев мог бы сегодня блистать на сцене в Кремле с праздничной программой в честь своего юбилея, однако в столице не запланировано ни одного мероприятия с участием певца.