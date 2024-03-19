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Валерий Леонтьев объяснил, почему попрощался со сценой

Народный артист, певец Валерий Леонтьев раскрыл причину своего ухода со сцены. Валерий Леонтьев мог бы сегодня блистать на сцене в Кремле с праздничной программой в честь своего юбилея, однако в столице не запланировано ни одного мероприятия с участием певца.

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