Хотим поздравить самого лучшего полицейского и по совместительству лучшего кума Колесникова Николая Сергеевича с днем полиции.
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Хотим поздравить самого лучшего полицейского и по совместительству лучшего кума Колесникова Николая Сергеевича с днем полиции.