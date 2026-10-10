Федотов с большим отрывом выиграл «Мемориал Дениса Тена» среди юниоров, Чмиль и Ковтун — в тройке

Российский фигурист Арсений Федотов выиграл турнир «Мемориал Дениса Тена» среди юниоров. В произвольной он приземлил четверной сальхов, четверной тулуп, сделал степ-аут на тройном акселе, упал с четверного тулупа, затем исполнил каскад тройной флип — тройной тулуп, секвенцию двойной аксель — двойной аксель — тройной сальхов.
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