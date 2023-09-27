CTV: Канада решила осудить нацизм и выразить солидарность жертвам

Члены канадского парламента поддержали предложение лидера партии «Квебекский блок» Ив-Франсуа Бланше осудить нацизм во всех его формах, выразив солидарность со всеми пострадавшими от него в прошлом и настоящем.
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