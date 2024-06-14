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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Макдэвид сделал 29 передач в 21 игре в этом плей-офф. Только у Гретцки было 30+ за один розыгрыш в истории НХЛ

Капитан «Эдмонтона» дважды ассистировал партнерам в третьем матче финальной серии Кубка Стэнли с «Флоридой» (3:4, 0-3).

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