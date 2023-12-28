Демонстранты в Сербии грозятся перекрыть улицы Белграда

Сторонники сербской оппозиции пригрозили в пятницу перекрыть улицы Белграда на 24 часа, если президент Александр Вучич не выполнит их требования по поводу состоявшихся 17 декабря выборов, результаты которых не признаны оппозицией.
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