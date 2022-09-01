Офицер Росгвардии Александр Потапов спас мирных жителей ценой своей жизни

Подвиг старшего лейтенанта Александра Потапова, закрывшего собой двух мирных граждан во время ракетно-артиллерийского обстрела украинскими неонацистами города Изюма Харьковской области, занял достойное место в славной истории российских гвардейцев.
Подвиг старшего лейтенанта Александра Потапова, закрывшего собой двух мирных граждан во время ракетно-артиллерийского обстрела украинскими неонацистами города Изюма Харьковской области, занял достойное место в славной истории российских гвардейцев.
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