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Офицер Росгвардии Александр Потапов спас мирных жителей ценой своей жизни

Офицер Росгвардии Александр Потапов спас мирных жителей ценой своей жизни

Подвиг старшего лейтенанта Александра Потапова, закрывшего собой двух мирных граждан во время ракетно-артиллерийского обстрела украинскими неонацистами города Изюма Харьковской области, занял достойное место в славной истории российских гвардейцев.

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