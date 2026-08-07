Дегунинские вести
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Дегунинские вести

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Мэр Москвы обозначил итоги работы градостроительного комплекса

Сергей Собянин рассказал об основных задачах градостроительного комплекса за семь месяцев 2026 года. Они связаны с развитием транспортной и инженерной инфраструктуры, созданием комфортной городской среды и программой реновации, при этом градостроительный комплекс остается драйвером развития Москвы.

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