Чистосердечное признание: Кэмерон раскрыл свои секреты Вовану и Лексусу

Европейский политик попал в неловкую ситуацию — все из-за Украины. Пранкеры Вован и Лексус опубликовали видео, как они утверждают, розыгрыша министра иностранных дел Великобритании Дэвида Кэмерона во время видеозвонка от имени Петра Порошенко.