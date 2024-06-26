Чистосердечное признание: Кэмерон раскрыл свои секреты Вовану и Лексусу

Европейский политик попал в неловкую ситуацию — все из-за Украины. Пранкеры Вован и Лексус опубликовали видео, как они утверждают, розыгрыша министра иностранных дел Великобритании Дэвида Кэмерона во время видеозвонка от имени Петра Порошенко.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии