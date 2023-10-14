Сколько судов вышло из портов Украины временным коридором

Из портов Украины временным коридором вышло уже 21 судно. Под погрузку в порты зашли 25 судов. Об этом сообщил министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубракова в Facebook, сообщает РБК-Украина.
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