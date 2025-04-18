Артурас Карнишовас: «Я прошу у фанатов «Чикаго» терпения»

«Я прошу у фанатов терпения. Потому что мы только на первом году переходного периода. То, как мы закончили сезон, вселяет некоторую надежду.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- «Краснодар» за 450 тысяч евро купил вингера «Ламии» Сантоса
- Оренбуржец перевел почти полмиллиона рублей с карты брата и проиграл их на ставках
- Миранчук о сервисе в США: «Мы в России привыкли, что если ты платишь, все должно быть на высоком уровне. Здесь люди не знают, что может быть так, им это нормально»
Свежие комментарии