Кадры захваченных позиций, уничтоженной боевой техники и живой силы ВСУ в ходе выполнения боевых задач военнослужащими бригады морской пехоты Черноморского флота группировки войск «Север» в приграничн

Кадры захваченных позиций, уничтоженной боевой техники и живой силы ВСУ в ходе выполнения боевых задач военнослужащими бригады морской пехоты Черноморского флота группировки войск «Север» в приграничном районе Курской области@rtrdonetskЧитать подробнее+видео>>> .
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