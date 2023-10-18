Камень возрастом 4 000 лет является картой сокровищ древнего мира

Древняя плита вполне может указывать на забытые тайны бронзового века. Исследователи из северной Франции изучают камень бронзового века и его загадочные знаки в надежде, что они укажут на древние открытия.
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