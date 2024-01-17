Турецкие банки начали отказываться от работы с российскими

Турецкие банки отказываются работать с российскими, опасаясь вторичных санкций США. Речь идет как о разрыве корреспондентских отношений, так и о приостановке обработки платежей без формального закрытия договоров, говрят участники рынка.
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