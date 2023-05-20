smi.today

4 340 подписчиков

Кадыров рассказал Путину об участии чеченских подразделений в СВО

Кадыров рассказал Путину об участии чеченских подразделений в СВО

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что доложил президенту России Владимиру Путину об участии чеченских подразделений в специальной военной операции на Украине, их успехах, оснащенности и боевой подготовке.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх