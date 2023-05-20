Кадыров рассказал Путину об участии чеченских подразделений в СВО

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что доложил президенту России Владимиру Путину об участии чеченских подразделений в специальной военной операции на Украине, их успехах, оснащенности и боевой подготовке.
Популярные статьи
- Башар Асад не стал слушать речь Зеленского на саммите Лиги арабских государств
- «Наши генералы брызгаются дорогущими духами и наслаждаются жизнью, а внизу все голые и босые». Пригожин снова взбунтовался
- «Надо у олигархов всё отобрать, иначе мы пожалеем»- неожиданная реакция Госдумы на предложение Бастрыкина о национализации
Свежие комментарии