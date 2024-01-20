Что случилось к этому часу: главные новости дня к 12:00 20 января

В Госдуму планируется внести в понедельник законопроект, за распространение ложной информации о Вооружённых Силах России и осуществляющиеся из корыстных побуждений призывы к преступлениям против государства.
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