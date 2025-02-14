Белый дом лишил журналистов агентства AP доступа в Овальный кабинет

Белый дом лишил журналистов Associated Press доступа в Овальный кабинет Администрация президента Соединённых Штатов Дональда Трампа лишила журналистов агентства Associated Press (AP) доступа в Овальный кабинет и на борт президентского самолета.
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