Выплаты артистам за использование их музыки выросли до рекордных 418 млн рублей

Всероссийская организация интеллектуальной собственности (ВОИС), отвечающая за выплаты исполнителям и изготовителям фонограмм за публичное воспроизведение музыки в коммерческих целях, сообщила о максимальных выплатах по итогам 2023 г.
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