AdIndex
ГлавнаяВсе новости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

AdIndex

3 314 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    А у них всё создано для шпионства за нами,или фальши!Новая нейросеть G...
  • Ната
    а уж ТВ-реклама этого сейлса - бред полный!«Ааааавиасейлс» —...
  • Сергей Анисимов
    Брехня. Подтасовка цифр.Россияне стали ча...

Выплаты артистам за использование их музыки выросли до рекордных 418 млн рублей

Выплаты артистам за использование их музыки выросли до рекордных 418 млн рублей

Всероссийская организация интеллектуальной собственности (ВОИС), отвечающая за выплаты исполнителям и изготовителям фонограмм за публичное воспроизведение музыки в коммерческих целях, сообщила о максимальных выплатах по итогам 2023 г.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх