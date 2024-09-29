Уже 7 месяцев умываю лицо маслом. Начала бы раньше, кожа вообще бы не состарилась! 3 аргумента в пользу масла

Сегодня хочу поговорить о том как правильно пользоваться маслом для нашей кожи, чтобы она действительно работала на нас, а не против нас, потому что маслом также можно и усугубить состояние кожи и пересушить.
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