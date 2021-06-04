Комсомольская правда

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Онищенко заявил о необходимости отказа от пластиковых бутылок для воды в России

Онищенко заявил о необходимости отказа от пластиковых бутылок для воды в России

Первый зампред комитета Государственной думы РФ по образованию и науке, бывший главный санитарный врач страны Геннадий Онищенко заявил, что России нужно постепенно отказываться от производства и использования пластиковых бутылок для воды и пива.

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