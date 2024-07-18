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Глава МВД Франции запретил полицейским жевать жвачку во время Олимпиады

Глава МВД Франции запретил полицейским жевать жвачку во время Олимпиады

Глава МВД Франции Жеральд Дарманен выдал указ сотрудникам полиции на время Олимпийских игр 2024 года в Париже: не жевать жвачку, не использовать мобильные телефоны и поддерживать официальное общение с гражданами, сохраняя спокойствие в любых обстоятельствах.

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