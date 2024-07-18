Глава МВД Франции запретил полицейским жевать жвачку во время Олимпиады

Глава МВД Франции Жеральд Дарманен выдал указ сотрудникам полиции на время Олимпийских игр 2024 года в Париже: не жевать жвачку, не использовать мобильные телефоны и поддерживать официальное общение с гражданами, сохраняя спокойствие в любых обстоятельствах.