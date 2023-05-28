Мартинес о 2:4 с «Далласом»: «Они были голоднее и выиграли больше единоборств. «Вегас» должен соответствовать их напору»

«Старс» одержали волевую победу над «Голден Найтс» (4:2, 2-3) в пятом матче серии финала Запада. «Не думаю, что мы играли как следует все 60 минут.
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