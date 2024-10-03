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Врач назвала нежелательные для людей старше 40 лет продукты

Врач назвала нежелательные для людей старше 40 лет продукты

После 40 лет лучше отказаться от ультрапереработанной пищи, советует диетолог Галина Волкова.Врач Галина Волкова посоветовала после 40 лет исключить из меню продукты, которые изготавливают на заводах с использованием различных консервантов, т.

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