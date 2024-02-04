Тельцам не бояться важных разговоров, а Львам не отвечать на критику: гороскоп на 5 февраля для всех знаков зодиака Елена ГалицкаяЖурналисты ФТаймс сообщили, что известный астролог Анжела Перл поделилась прогнозом на понедельник, 5 февраля 2024 года, для каждого знака зодиака.