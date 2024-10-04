В новых роликах ремейка Silent Hill 2 сравнили встречу с Марией и сцену с Анджелой с оригиналомРемейк Silent Hill 2, который ранее получил критику за разочаровывающие трейлеры и скепсис фанатов, сумел завоевать доверие благодаря последующим роликам и первым превью.